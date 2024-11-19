

Под административным арестом остаются 13 человек

19.11.2024 13:14





На митинге на пересечении проспектов Чавчавадзе и Варазисхеви в административном порядке были задержаны 16 человек, трое из них отпущены под подписку. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в МВД.



Сообщается, на данный момент под административным арестом остаются 13 человек.



Для справки, на данный момент акция проходит на проспекте Меликишвили. Перед этим участники митинга находились на территории ТГУ. Рано утром МВД призвало участников и организаторов митинга освободить территорию от искусственных сооружений, прекратить демонстрации на проезжей части и протестовать в пределах, установленных законом. Представители МВД дали организаторам и участникам митинга 15 минут на расчистку проезжей части. Территорию, занимаемую участниками митинга, сотрудники правоохранительных органов освободили от искусственных сооружений. Одну часть участников митинга вывели в сторону проспекта Меликишвили, а другую часть – в сторону проспекта Чавчавадзе.







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