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Мдинарадзе: Препятствование журналисту в его профессиональной деятельности является преступлением
19.11.2024 14:00
«Я хочу прокомментировать факты препятствования журналистам в их профессиональной деятельности, хочу оказать поддержку всем, кто стал объектом давления, издевательств или преступлений. Подобные преступные действия не должны оставаться незамеченными ни общественностью, ни следственными органами», — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
По словам Мдинарадзе, препятствование журналистам в их профессиональной деятельности недопустимо.
«Препятствование журналисту в его профессиональной деятельности является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом, и каждый должен это учитывать. Жаль, что журналисты радикально-оппозиционных телемедий порой даже не замечают буллинга и оскорблений своих коллег и спокойно смотрят на факты вмешательства в их журналистскую деятельность. Я также призываю их хотя бы в таких случаях проявить коллегиальность и осмелиться сказать хоть слово в защиту других журналистов», — заявил Мдинарадзе.
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