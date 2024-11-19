

Мдинарадзе: Препятствование журналисту в его профессиональной деятельности является преступлением

19.11.2024 14:00





«Я хочу прокомментировать факты препятствования журналистам в их профессиональной деятельности, хочу оказать поддержку всем, кто стал объектом давления, издевательств или преступлений. Подобные преступные действия не должны оставаться незамеченными ни общественностью, ни следственными органами», — заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.



По словам Мдинарадзе, препятствование журналистам в их профессиональной деятельности недопустимо.



«Препятствование журналисту в его профессиональной деятельности является преступлением, предусмотренным Уголовным кодексом, и каждый должен это учитывать. Жаль, что журналисты радикально-оппозиционных телемедий порой даже не замечают буллинга и оскорблений своих коллег и спокойно смотрят на факты вмешательства в их журналистскую деятельность. Я также призываю их хотя бы в таких случаях проявить коллегиальность и осмелиться сказать хоть слово в защиту других журналистов», — заявил Мдинарадзе.







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