

Задержанному Александру Кавтарадзе правоохранители после задержания нанесли физическое оскорбление - адвокат

19.11.2024 14:30





По заявлению адвоката Нестан Лондаридзе, ее подзащитному Александру Кавтарадзе, задержанному в административном порядке, правоохранители после задержания нанесли физическое оскорбление.



Лондаридзе посетила Кавтарадзе в изоляторе временного содержания.



Как отмечает Лондаридзе, после того как Кавтарадзе посадили в полицейскую машину, его сначала оскорбили словесно, а затем ударили по лицу.



Лондаридзе и другие адвокаты встретятся с остальными задержанными через разные интервалы времени.



«В отношении него была применена чрезмерная сила. В момент, когда сажали в машину, один из задерживавших сказал, тебя же задержали, обратился к нему нецензурными словами, затем ударил по лицу, и след этого виден. В связи с этим мы обязательно обратимся в специальную следственную службу. Конечно, оснований для задержания не было. Они задерживали других лиц, он тоже стоял там и его силой усадили в машину», - сказала Лондаридзе.



В ходе противостояния полиции и участников акции на проспекте Меликишвили правоохранители в административном порядке задержали 16 лиц. Из них 3 человека освобождены по подписке, 10 находятся в изоляторе временного содержания в Загеси, 3 - в Дигомском управлении.





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