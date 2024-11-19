

Оппозиционные партии представят общественности план действий в 19:00

19.11.2024 16:06





По словам одного из лидеров "Единства-Национального движения" Георгия Вашадзе, оппозиция проинформирует общественность о следующих шагах сегодня в 19:00.



«В 19:00 полная мобилизация на Меликишвили, и мы ознакомим вас со следующим интересным шагом», - написал Георгий Вашадзе.



Лидеры оппозиции призывают общественность прийти на проспект Меликишвили.





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