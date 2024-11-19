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Оппозиционные партии представят общественности план действий в 19:00


19.11.2024   16:06


По словам одного из лидеров "Единства-Национального движения" Георгия Вашадзе, оппозиция проинформирует общественность о следующих шагах сегодня в 19:00.

«В 19:00 полная мобилизация на Меликишвили, и мы ознакомим вас со следующим интересным шагом», - написал Георгий Вашадзе.

Лидеры оппозиции призывают общественность прийти на проспект Меликишвили.


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