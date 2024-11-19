Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Франции в Грузии: Вывод министериала - лидеры Грузии дистанцируют страну от Евросоюза


19.11.2024   16:45


«Вывод министериала иностранных дел Евросоюза один: лидеры Грузии дистанцируют страну от Евросоюза», — об этом в соцсети написала посол Франции в Грузии Шераз Гасри.

По словам посла, необходимы усилия для реализации стремлений грузинского народа.

«Вчера министры иностранных дел 27 европейских стран провели важную дискуссию по Грузии. Вывод один: грузинские лидеры дистанцируют Грузию от Евросоюза. Необходимы усилия для реализации стремлений грузинского народа и заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз», — пишет Шераз Гасри.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна