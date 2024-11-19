

Посол Франции в Грузии: Вывод министериала - лидеры Грузии дистанцируют страну от Евросоюза

19.11.2024 16:45





«Вывод министериала иностранных дел Евросоюза один: лидеры Грузии дистанцируют страну от Евросоюза», — об этом в соцсети написала посол Франции в Грузии Шераз Гасри.



По словам посла, необходимы усилия для реализации стремлений грузинского народа.



«Вчера министры иностранных дел 27 европейских стран провели важную дискуссию по Грузии. Вывод один: грузинские лидеры дистанцируют Грузию от Евросоюза. Необходимы усилия для реализации стремлений грузинского народа и заявленной цели Грузии по вступлению в Евросоюз», — пишет Шераз Гасри.





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