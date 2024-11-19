

Правительство будет сотрудничать с миссией ЕС – генсек «Грузинской мечты»

19.11.2024 17:00





Лидеры «Грузинской мечты» комментируют инициативу Евросоюза, предполагающую отправку технической миссии, которая изучит ситуацию в стране после парламентских выборов. Как сообщает мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Кахи Каладзе, правительство готово сотрудничать с миссией.



«Никаких проблем нет. На второй день выборов премьер-министр вышел и прямо сказал, что, если есть вопросы – вот они урны, пересчитайте».



Между тем, исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе во время пресс-конференции в офисе «Грузинской мечты» заявил, что правительство надеется, что в ЕС более подробно объяснит, что означает техническая миссия.



«Такого формата в мире нет. Какой-то формат кто-то придумал. Что такое «техническая миссия»? Вы где-нибудь слышали о таком? С кем мы сотрудничаем? Над чем мы работаем? Сначала давайте выясним, что такое техническая миссия. Кто приедет? Квази и беспрецедентные органы не смогут получить следственную функцию», - сказал Мамука Мдинарадзе и назвал международное расследование возможной фальсификации выборов «нарушением суверенитета» страны.



Напомним, Европейский союз направит в Грузию техническую миссию, которая изучит ситуацию в стране после парламентских выборов, результаты которых оспаривает даже президент страны, заявил журналистам Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.



Кроме того, по словам главы европейской дипломатии, принято решение выслушать руководителя миссии ОБСЕ (БДИПЧ), наблюдавшей за выборами.





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