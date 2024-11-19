

Президент Грузии обратилась к лидерам и народу Украины в 1 000-ный день войны

19.11.2024 17:06





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в видеообращении к руководству Украины и украинскому народу в 1 000-ый день начала полномасштабной российской агрессии против Украины подчеркнула, что вот уже 1 000 дней украинцы борются, защищая свою родину, свою независимость и свободу, сражаясь от лица всех европейцев и защищая Европу от российского империализма.



Зурабишвили отметила, что это может быть совпадением, что сегодня жители оккупированной Абхазии также выступают против очередной попытки России предпринять новые шаги по аннексии Абхазии.



«Дорогие украинские друзья, эта ваша борьба никогда не будет забыта. Может быть совпадением, но отнюдь, нет — то, что сегодня в оккупированной Абхазии наши сограждане выступают против очередной попытки России предпринять новые шаги по аннексии Абхазии.



Это (попытки России — ред.) не будет иметь успех везде, где люди защищают свободу и независимость. Они это преодолеют», — сказал президент.



19 ноября 2024 года — 1000-й день полномасштабного вторжения России в Украину.



Источник: SOVA

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





