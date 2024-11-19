

DRI: Полиция применила непропорциональную силу для разгона мирных протестующих

19.11.2024 17:14





Как заявили в Центре исследований демократии (DRI), рано утром 19 ноября полиция применила непропорциональную силу для разгона мирных протестующих.



Как указано в заявлении организации, из распространённых кадров ясно видно, что количество представителей полиции в несколько раз превышало количество участников мирного собрания ненасильственной демонстрации. При этом, по мнению DRI, не было никакой необходимости применять физическую силу.



«Несмотря на то, что в предусмотренных законом случаях полиция имеет право применять силу для разгона акций, это распространяется только на акции, которые по своей сути являются насильственными. Незаконность действий полиции 19 ноября рано утром перед первым корпусом университета и на проспекте Чавчавадзе обусловлена несколькими обстоятельствами: 1. Мирный характер собрания и подчеркнуто мирное поведение его участников; 2. Непропорционально большое количество полицейских сил и жесткость примененной физической силы; 3. Отсутствие каких-либо предупреждений со стороны государственных и местных органов в течение тех двух дней когда проводились аналогичные акции», — говорится в заявлении.



Как отмечает DRI, вызывает тревогу и то, что адвокатам задержанных не предоставляется возможность их посетить.



Напомним, сегодня рано утром полиция разогнала мирную акцию протеста на проспекте Чавчавадзе возле здания ТГУ. До этого представители МВД дали митингующим на проспекте Чавчавадзе 15 минут, чтобы разойтись.



«Согласно 11-й статье Закона Грузии «О собраниях и манифестациях», не допускается искусственное перекрытие проезжей части транспорта, если этого не требует количество участников собрания или демонстрации. Также не допускается перегораживание проезжей части транспорта транспортными средствами, различными конструкциями и/или предметами. Свобода собраний и выражения мнений не включает в себя право умышленно нарушать движение транспорта и нормальный ритм жизни граждан. Общественность ясно видела, что участникам митинга было предоставлено достаточно времени, чтобы высказать свое мнение и зафиксировать свой протест», — заявили в МВД Грузии.





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