

Мдинарадзе назвал миссию, которую ЕС намерен отправить в Грузию для расследования выборов «квазиорганизацией»

19.11.2024 17:36





Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе назвал миссию, которую ЕС намерен отправить в Грузию для расследования выборов «непонятной, квазиорганизацией». Данное заявление он сделал 19 ноября на брифинге, состоявшемся в офисе правящей партии.



«Какая техническая миссия? Вы где-нибудь, что-нибудь подобное слышали? С кем это мы должны сотрудничать, по поводу чего сотрудничать?! Пусть сначала разъяснят, что это за техническая миссия, что это такое. Кто приедет [в Грузию]? Кубилюс — техническая миссия? С ним сотрудничать с надежной объективность? Того кто озвучивает месседж-боксы этих шпионов? Если из таких людей будет техническая миссия, что нам делать? Это следственный орган? Это карательный спецназ? Это примирительная комиссия, или какая техническая миссия? Даже сами авторы этого заявления не знают, что это будет за миссия», — заявил Мдинарадзе.



По мнению Мдинарадзе, требование международного расследования в отношении выборов в Грузии является нарушением суверенитета страны, а нарушения на выборах должны расследоваться только грузинскими ведомствами — МВД и прокуратурой.



«Эти квазиорганизации находятся вне правового поля Евросоюза и Грузии. Даже если Боррель скажет, что он хочет что-то расследовать. Это не только неконституционно, такого регулирования ни один документ Евросоюза или мира не предусматривает «, — отметил Мдинарадзе.



Между тем, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе ранее заявил, что они готовы сотрудничать с международными партнерами по вопросу прошедших в Грузии парламентских выборов. Так он отреагировал на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.



«Конечно, мы готовы. Нет никаких проблем. На второй день выборов премьер-министр вышел и прямо сказал: Если есть вопросы, вот ящики [для голосования] и посчитайте. В 2020 году не было такого отношения, когда сфальсифицировали параллельные подсчеты, то же самое происходит и сейчас. Почему они не вышли и не показали людям параллельные подсчеты, которые они сделали? Потому что пытались как-то внести напряжение. Но мы уже видели этот «фильм» и знаем, как действуют радикалы», — заявил Каха Каладзе.



В то же время Каладзе утверждает, что «на выборах не было никаких нарушений», за исключением нескольких инцидентов.



Что заявил Боррель

После заседания Совета ЕС по иностранным делам 18 ноября верховный представитель ЕС по иностранным делам и вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель объявил, что в Грузию будет отправлена миссия для оценки вопроса о предполагаемых фальсификациях на выборах 26 октября.



Он также сообщил, что глава БДИПЧ будет приглашен в Грузию странами-членами, чтобы представить свою оценку нарушений, произошедших на выборах.



Верховный представитель подтвердил, что проведение выборов 26 октября доказало откат демократии в Грузии и что лидеры «Грузинской мечты» отдалили страну от пути в ЕС вопреки чаяниям грузинского народа.



«Грузия не сможет продвинуться вперед в своих отношениях с Евросоюзом, не сможет продвинуться вперед по европейскому пути без серьезных изменений», — сказал Боррель.





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