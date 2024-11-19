

Экс-мэр Тбилиси о новом парламенте Грузии: «Это филиал российской Думы»

19.11.2024 17:47





Один из лидеров грузинской оппозиции, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава назвал парламент Грузии XI cозыва «филиалом российской Думы». После разгона палаточного лагеря оппозиции у Тбилисского госуниверситета политик сказал SOVA, что протесты продолжаться, и их кульминацией станет 25 ноября, когда новый парламент должен приступить к работе.



«Наш протест продолжится, конечно. Потому что главная дата – 25 ноября – когда в здании парламента режим Иванишвили собирается оформить филиал московской Думы. Практически это не грузинский парламент, а филиал российской Думы. Поэтому мы не собираемся отступать, мы будем стоять тут. Наш протест будет мобильным, и, если понадобится, мы перейдет в другую часть города. И к 25 ноября весь протест всецело будет сконцентрирован на Руставели».



Отметим, что Гиги Угулава представляет коалицию «Единство». По итогам парламентских выборов 26 октября она заняла третье место, но отказалась от депутатских мандатов, обвинив власти в массовых фальсификациях и назвав новый парламент нелегитимным.



Источник: SOVA

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