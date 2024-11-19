

30 депутатов парламента представили конституционный иск о признании выборов неконституционными - Кордзая

19.11.2024 20:37





По заявлению одного из лидеров «Единства - Национального движения» Тамар Кордзая, 30 членов парламента представили конституционный иск в связи с признанием парламентских выборов неконституционными, и суд должен рассмотреть иск в месячный срок.



По словам Кордзая, исходя из этого, заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что парламент соберется 25 или 26 ноября, является неконституционным.



«Сегодня, за подписями 30 членов парламента Грузии, был направлен конституционный иск о признании выборов неконституционными. Конституционный иск был подан вчера президентом Грузии, сегодня - 30 членами парламента. Это означает, что Конституционный суд должен принять иск в производство и рассмотреть вопрос о признании конституционными в течение одного месяца. С другой стороны, это означает, что у мандатной миссии парламента Грузии нет полномочий включать в список потенциальных членов парламента, так как стал спорным вопрос о конституционности избрания всех 150 членов парламента. Исходя из этого, сбор, объявленный Ираклием Кобахидзе 25 или 26 ноября, будет неконституционным», - заявила Тамар Кордзая.





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