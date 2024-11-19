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Саакашвили: Разгон сегодняшней акции был ожидаем


19.11.2024   20:47


Разгон сегодняшней акции был ожидаем. На улицы вывели больше полиции, чем было нужно, с единственной целью - запугать. Ответ на это - больше организации, большее многолюдье! - об этом пишет в социальной сети третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Как поясняет Саакашвили, он уверен, что все получится.

«Разгон сегодняшней акции был ожидаем. На улицы вывели больше полиции, чем нужно, с единственной целью - запугать. Ответ на это - больше организации, большее многолюдье!

ЕС также принял беспрецедентное решение и объявил, что деньги, выделенные правительству, будут перенаправлены гражданскому обществу.

Теперь все зависит от организованности и твердости грузинского народа, и я уверен, что все получится», - написал Саакашвили.


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