

Amnesty International о событиях в Тбилиси: люди имеют право мирно протестовать

19.11.2024 21:41





В Amnesty International прокомментировали разгон палаточного лагеря в Тбилиси. По словам представителя международной неправительственной организации, грузинские власти должны полностью соблюдать свои обязательства по соблюдению и защите права на свободу собраний.



«Люди имеют право мирно протестовать, не опасаясь насилия, запугивания или незаконных арестов. Жесткий ответ полиции подрывает эти принципы и демонстрирует подход нынешнего правительства к соблюдению основных прав человека. Все мирные протестующие, которые остаются под стражей, должны быть немедленно освобождены», – заявил заместитель директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.



Силовики задержали 16 человек и избив еще несколько



Палаточный лагерь, установленный протестующими возле Тбилисского государственного университета, полиция демонтировала сегодня утром. Разгон лагеря начался с ультиматума от сотрудников правоохранительных органов, потребовавших от протестующих убрать палатки в течение 15 минут.



Когда требование не было выполнено, полиция оттеснила протестующих к улице Меликишвили, где позже задержали 16 человек, в том числе телеоператора.





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