

Оппозиционеры вновь устанавливают палатки у Тбилисского госуниверситета

19.11.2024 21:43





Лидеры грузинской оппозиции и их сторонники прошлись от улицы Меликишвили в сторону Тбилисского государственного университета. Полиция не помешала им вернуться на место, где ранее располагался палаточный городок – утром сотрудники МВД снесли его, после чего задержали 16 человек.



«Мы не сделаем ни шагу назад. Мы объявили движение сопротивления, и это движение будет идти только вперед. Снова организуемся здесь, разобьем лагерь», – обратилась один из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария к участникам митинга.



Перекрыто автомобильное движение на пересечении проспекта Чавчавадзе, улиц Варазисхеви, Меликишвили и Кекелидзе. На месте вновь начали разворачивать палатки. Как сообщается, участники акции проведут перед корпусом ТГУ еще одну ночь.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





