

Миллионы, потраченные на выборы

19.11.2024 22:24





На парламентские выборы «Грузинская мечта» потратила гораздо больше, чем любая другая партия или коалиция, участвовавшие в выборах. Согласно декларации, представленной в Антикоррупционное бюро 8 ноября, фактические расходы «Мечты» в период с 27 августа до дня выборов — 26 октября, составили более 23 миллионов лари. Из них 21 миллион был указан как кассовые расходы, т.е. как оплаченные расходы.



В эту сумму входят расходы на офис, на рекламу, на выплату зарплат и другие траты.



С января по 26 октября 2024 года «Грузинская мечта» получила от доноров 15 миллионов 527 057 лари, к этой сумме прибавилось и финансирование из бюджета.



Согласно представленной 8 ноября декларации, которую изучило издание «Батумелеби», в список предвыборных расходов, в раздел об оплате труда, «Мечта» вписала сумму равную 917 457 лари. Из них 391 049 лари было выплачено в качестве заработной платы. Речь идет о зарплате работников администрации. Оставшаяся сумма – 526 408 лари, была указана в финансовой декларации как «прочие выплаты». На данном этапе нам не известно, была ли эта сумма предназначена для выплат координаторам, агитаторам или т.н. капитанам, работавшим в колл-центрах, в пользу «Мечты».



В этом году, в пользу «Мечты» в городах, поселках и селах работало намного больше агитаторов, координаторов и т.н. капитанов, чем на любых других предыдущих выборах, начиная с 2012 года по сегодняшний день.



Исходя из этого, указанной в декларации суммы – 526 408 лари, для оплаты их труда недостаточно. Сумму, указанную в части декларации относящейся к оплате труда, исследователи коррупции из Transparency International даже назвали «смехотворной суммой».



Глава избирательного штаба «Грузинской мечты» в Аджарии подтвердил, что во время парламентских выборов «Мечта» работала посредством колл-центров. Об этом он написал на своей странице в Facebook:



«… В этом году, в отличие от предыдущих лет, мы сделали в каждом районе маленькие колл-центры, посредством которых мы упросили коммуникацию с руководством участков, а руководящих колл-центрами назвали капитанами. В течение многих лет у нас был один колл-центр в Батуми, а на нынешних выборах мы создали больше [колл-центров]. Суммарное количество людей не изменилось», — написал Иракли Чеишвили.



Издание «Батумелеби» подробно изучило представленную 8 ноября декларацию, охватывающую предвыборный период с 27 августа по 26 октября. «Мечта» не указывает в декларации, какое количество координаторов, агитаторов и т.н. капитанов работало на парламентских выборах.



Однако журналисты-расследователи нашли ряд доказательств того, что «Мечта» в предвыборный период и в день выборов с помощью колл-центров привлекала к работе координаторов. Всего в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других крупных городах было открыто 1147 избирательных участков. Эти районы обслуживали не менее 3441 человек, нанятых для работы в колл-центрах [по документам, полученным журналистами-расследователями, в одном колл-центре работало 3 человека].



По данным ЦИК Грузии, всего в стране открыто 3 044 избирательных участка. Помимо колл-центров, на одном участке работало как минимум два координатора «Мечты»: в сумме получается 6 088 координаторов. То есть в колл-центрах «Мечты» и на участках было трудоустроено не менее 9 529 человек.



Координаторы «Мечты» в Батуми, Тбилиси, Озургети, Кобулети и Хуло рассказали изданию «Батумелеби» о том, что они работали три месяца и в качестве зарплаты получали по 200 лари в месяц. В таком случае, «Мечте» на выдачу зарплаты за один месяц, 3 441 капитанам колл-центров, потребовалось бы 688 200 лари. Также выходит, что 6 088 координаторам, работающих на участках, и получавшим в месяц 200 лари, в целом выплатили 1 миллион 217 800 лари, а за три месяца — более 3,6 миллиона лари.



Какие суммы «Мечта» платит своим координаторам, агитаторам и нанятым для работы колл-центрах, не являются ли эти суммы черными деньгами? — На данном этапе, на этот вопрос исчерпывающего ответа нет.



Декларация от 8 ноября — «Мечта» в год выборов приобрела недвижимость на 1 миллион 373 679 лари



В декларации «Мечты» читаем, что в год выборов правящая партия закупила недвижимость на сумму в 1 миллион 373 679 лари. Из них на закупку построек-строений было потрачено 1 миллион 355 425 лари, на технику – 13 294 лари.



В качестве расходов на аренду указано 583 348 лари, гораздо большая сумма указана в разделе кассовых расходов — 790 661 лари. В разделе расходов на офисы «Мечта» указала в декларации сумму 442 573 лари, из которых только 295 318 лари — кассовые расходы. Это означает то, что на момент заполнения декларации оставшаяся сумма выплачена не была.



«Мечта» потратила на предвыборную рекламу около 16 миллионов лари



Отдельного упоминания заслуживают рекламные расходы правящей партии. На рекламу «Мечта» потратила ни больше, ни меньше 15 миллионов 903 117 лари. Такую сумму не то, что бы потратить на рекламу, но и просто собрать такое количество денег не смогла бы даже целая коалиция, в которой объединены 3-4 партии.



Из рекламных расходов «Мечта» потратила 5 миллионов 763 104 лари на телевизионную рекламу, а 820 230 лари — на интернет-рекламу. На наружную рекламу было потрачено 7 миллионов 130 686 лари, а 1 828 466 лари указаны в декларации как «прочие расходы по рекламе». Расходы на печатную рекламу составили 360 632 лари.



Графа «прочие товары и услуги»: 2 миллиона 955 224 лари



Правящая партия не уточняет, на что именно она потратила сумму, указанную в этой графе.



1 миллион 515 166 лари – футболки, кепки и шапки



Полтора миллиона лари потрачено правящей партией на различные аксессуары – кепки, футболки, шапки, флаги и т.д.



Почти все лица, пожертвовавшие правящей партии 40 000–60 000 лари на парламентские выборы, являются владельцами крупного бизнеса, партнерами, директорами компаний или топ-менеджерами. Большое количество компаний-доноров участвуют в тендерах или занимаются строительством, и без проблем получают разрешения на строительство с желаемыми ими параметрами. Исследователи «Transparency International Georgia» в своих отчетах указывают, что в результате изучения этих пожертвований возникают обоснованные вопросы касательно подозрений в коррупции.



Коалиция «За перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» — 9 миллионов 901 350 лари



Согласно декларации, представленной в Антикоррупционное бюро, в период с 27 августа по 26 октября коалиция «За перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» потратила 9 миллионов 901 350 лари. Это фактические расходы, а их кассовые расходы составили 9 миллионов 289 120 лари.



На рекламу было потрачено 6 миллионов, в том числе на телевизионную рекламу – 3 миллиона 819 210, на интернет-рекламу – 744 724, на печатную рекламу – 197 760 лари. На брендовые аксессуары коалиция потратила 44 660 лари. Расходы на наружную рекламу составили 1 миллион 164 526 лари.



С января 2024 года по настоящее время коалиция собрала 9 миллионов 138 061 лари.



«Единство — Национальное движение»



Указанная коалиция за период с 27 августа по 26 октября потратила 2 миллиона 801 276 лари. Основная часть денег была потрачена на рекламу, в том числе за телевизионную рекламу было заплачено 1 миллион 113 211 лари. В качестве оплаты труда указано 201 495 лари.



С начала 2024 года и до дня выборов сумма пожертвований перечисленных «Мечте» достигла 3 миллионов 143 101 лари.



«Сильная Грузия – Лело для народа»



За период с 27 августа по 26 октября фактические расходы коалиции «Сильная Грузия – Лело для народа» составили 8 миллионов 134 849 лари. На рекламу было потрачено 7 миллионов лари, в том числе 4 миллиона 692 036 лари на телевизионную рекламу, 866 554 лари на интернет-рекламу и 48 035 лари на печатную рекламу.



На наружную рекламу было потрачено 852 523 лари. Эта коалиция потратила на брендовые аксессуары 71 760 лари.



«Гахария за Грузию»



Согласно декларации, представленной 8 ноября, партия бывшего премьер-министра — «За Грузию» получила в качестве пожертвования 348 755 лари, причем в основном это были нефинансовые пожертвования. Партийные расходы были соответствующими. За период с января по 26 октября 2024 года партия собрала 457 200 лари.



Пожертвования



Из деклараций, поданных в Антикоррупционное бюро, следует, что оппозиционным партиям удается мобилизовать определенную сумму денег только в предвыборный период, за несколько месяцев до выборов. Соответственно, правящая партия имеет большое финансовое преимущество, а также ряд других ресурсов, которые она использует, игнорируя ограничительные барьеры. Следует также принять во внимание 11 миллионов лари, полученные в качестве пожертвования в прошлом году. Правда, выборы в Грузии в 2023 году не состоялись, но в силу обстоятельств, стоящих на повестке дня в стране, правящая партия, как и оппозиция, начала подготовку к парламентским выборам гораздо раньше. Доноры «Мечты» тоже рано начали проявлять активность, особенно активизировался строительный бизнес.



Координатор выборов от «Transparency International Georgia» Гиги Чихладзе заявил изданию «Батумелеби», что тесная связь доноров «Мечты» с правительством вызывает вопросы и подозрения в коррупции, поскольку большинство бизнесменов-доноров являются конракторами государства или получателями субсидий выдаваемых в рамках государственных программ.



«Transparency International Georgia» интенсивно изучает партийные пожертвования перед выборами и особенно отношения между донорами и правящей партией, так как в будущем именно правительство владеет рычагами влияния.





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