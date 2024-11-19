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Офис омбудсмена заявил, что берет расследование дел задержанных на акции под свой контроль
19.11.2024 22:26
Ранее Народный защитник заявил, что на 08:18, 19.11.2024, когда МВД начало арестовывать участников митинга на проспекте Меликишвили, митинг был мирным и соответствовал стандартам свободы собраний. Омбудсмен призвал МВД обеспечить свободу мирных собраний протестующих, не препятствовать журналистам осуществлять свою деятельность, а также строго соблюдать критерии необходимости и соразмерности при применении мер задержания и специальных средств.
Акция на проспекте Чавчавадзе с требованием новых выборов началась вечером 17 ноября. Руководила протестом «Коалиция за перемены» в координации с «Единством — Национальным движением». Демонстранты установили палатки на одном из важнейших транспортных узлов в центре Тбилиси — это пересечение улиц Варазисхеви, Чавчавадзе, Меликишвили, Кекелидзе.
Мобилизация полиции началась вечером 18 ноября, после того, как политические лидеры объявили, что митинг продолжится еще, как минимум, 24 часа. К утру на Чавчавадзе стянули тысячи силовиков, водометы и другие спецсредства.
Полиция вытеснила участников протестов из палаточного городка без применения спецсредств в сторону проспекта Меликишвили, и здесь начались жесткие задержания.
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