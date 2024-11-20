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Утверждения, что Грузия по-прежнему остается на пути к ЕС, не соответствует действительности - посол Нидерландов
20.11.2024 11:31
Любое заявление о том, что Грузия по-прежнему остается на пути к Евросоюзу, просто, не соответствует действительности, - указанное заявление в эксклюзивном интервью «Интерпрессньюс» сделала посол Королевства Нидерландов в Грузии Мелине Аракелян.
По мнению дипломата, ту же позицию повторяет отчет о расширении Еврокомиссии, опубликованный 30 октября, в котором комиссия отметила, что процесс вступления Грузии в Евросоюз фактических приостановлен.
«Еврокомиссия вновь отметила. что процесс вступления Грузии в Евросоюз фактических приостановлен. Не знаю, как сказать еще более ясно. Так что, любое заявление о том, что Грузия по-прежнему остается на пути к Евросоюзу, просто, не соответствует действительности.
Напомню, что Грузию никто не заставляет становиться членом Евросоюза. Внесение заявки на вступление было инициативой Грузии, однако, подачей указанной заявки страна заявляет о своем согласии на то, чтобы выполнять критерии членства, и эти критерии обсуждению не подлежат. Самыми важными критериями являются устойчивые демократические институты, верховенство закона, уважение прав человека и защита меньшинств», - заявила посол.
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