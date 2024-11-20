

Всеобъемлющий пересмотр отношений с Грузией все еще продолжается - Госдеп США

20.11.2024 12:00





«Всеобъемлющий пересмотр отношений с Грузией все еще продолжается», — заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о Грузии.



В частности, журналист Алекс Рауфоглу спросил Миллера: «Что вы думаете о событиях, происходящих в Грузии в последние два-три дня, и почему пересмотр отношений все еще продолжается?».



По словам представителя Госдепа, по итогам пересмотра отношений уже предприняты политические шаги и будут осуществлены другие действия.



«Всеобъемлющий пересмотр отношений все еще продолжается, но, как вы знаете, мы уже приостановили помощь в результате этого пересмотра. Это не так, что идет пересмотр и в процессе ничего не происходит. По результатам пересмотра мы уже предприняли политические шаги и будем осуществлять другие соответствующие политические действия», — заявил Миллер.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





