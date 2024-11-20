

Представительство ЕС в Грузии: мы твердо поддерживаем молодежь Грузии

20.11.2024 13:20





«Европейский Союз поддерживает Грузию в создании безопасной среды для каждого ребенка и молодежи», говорится в заявлении, распространенном представительством Евросоюза в Грузии, приуроченном ко Всемирному дню защиты детей.



«Во Всемирный день защиты детей мы хотим привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются дети и молодые люди в Грузии в результате широкомасштабного вторжения России в Украину за последние 1000 дней, а также во всем мире.



«Слушай будущее» — главное послание Всемирного дня защиты детей в этом году, которое подчеркивает роль детей в нашем обществе и необходимость защиты их прав перед лицом текущих кризисов.



Молодые люди в Грузии борются за защиту своих прав, свободы и европейского будущего своей страны. Мы твердо поддерживаем их и подчеркиваем необходимость уважать их фундаментальные права на свободу выражения мнений и собраний.



Мы продолжаем защищать детей и молодых людей от насилия и прислушиваемся к их голосам. Евросоюз поддерживает Грузию в создании безопасной среды для каждого ребенка и молодежи», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

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