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Зеленский: Мы ценим поддержку Грузии и надеемся на мирное и успешное будущее для наших стран
20.11.2024 13:34
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность своей грузинской коллеге Саломе Зурабишвили за обращение в связи с 1000-ным днем начала войны в Украине.
«Большое спасибо за послание и солидарность. Мы ценим поддержку Грузии и надеемся на мирное и успешное будущее для наших стран»“, - пишет в социальной сети украинский лидер.
«Украинские друзья, уже 1 000 дней, как вы сражаетесь за свою страну, свою независимость и свободу и ведете эту борьбу вы от имени всех европейцев, желающих защитить свою свободу от российского империализма, от попыток России подчинить и аннексировать территории других, своих соседей», - заявила ранее в своем видео-обращении Саломе Зурабишвили.
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