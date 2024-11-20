

ТГУ предположительно впустил на свою территорию полицию для разгона протестующих

20.11.2024 13:39





Распространенное видео, на котором видно, как полиция, включая спецназ, входит в здание Тбилисского государственного университета (ТГУ) рано утром 19 ноября, за несколько минут до разгона мирных протестующих на другой стороне здания, вызвало возмущение среди студентов и общественности. Полиция предположительно использовала территорию университета, чтобы незаметно перебраться на другую сторону и разогнать мирных протестующих.



«Скажите пожалуйста, почему спецназ использовал помещения университета для планирования операции? Где я работаю Я преподаватель ТГУ или офицер МВД?», — пишет в социальных сетях преподаватель политологии ТГУ Ладо Напетваридзе.



Несмотря на бурную реакцию, представители университета, в том числе ректор Джаба Самушия, предпочитают хранить молчание. Основанный в 1918 году ТГУ является одним из старейших вузов страны, но его уже давно обвиняют в отсутствии независимости в условиях правления «Грузинской мечты».



Действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, преподававший на юридическом факультете ТГУ, решил не проводить лекции в этом семестре после того, как его субботние лекции сопровождались студенческими протестами во время весенних протестов против закона об «иностранных агентах».



Прошло несколько недель после выборов 26 октября, и студенты по всей Грузии критикуют сфальсифицированные, по их словам, выборы. Однако ТГУ не разрешил студентам войти в помещения университета для выражения протеста, но очевидно широко открыл дверь полиции для их разгона.



«Двери университета открыты для компаний, которые грабят людей, банков (здание университета также может стать местом для их рекламы), а также для полицейского режима, полицейских, робокопов, даже если это означает погромы и запугивание его студентов», — заявило Майское студенческое движение. Оно обвинило администрацию университета и его ректора Джабу Самушия в том, что они пропустили полицию на территорию университета для разгона протестующих. Майское студенческое движение призывает их уйти в отставку.



Самушия пока не комментировал этот вопрос. Руководство университета и Академический совет также предпочитают хранить молчание. Лишь несколько преподавателей выразили серьезную обеспокоенность по поводу того, что полиция использует академическое пространство для разгона граждан.



«Использование территории ТГУ в качестве плацдарма для спецназа для разгона мирных протестующих грубо нарушает все стандарты академической социальной ответственности!», — пишет в социальных сетях руководитель программы социологии ТГУ Иаго Качкачишвили и призывает ректора дать разъяснения.



«В университете нет места полиции!», — написала в Facebook декан факультета социальных и политических наук Саломе Дундуа.



«Тбилисский государственный университет всегда был, есть и должен оставаться учреждением, передающим знания, образование, научно-исследовательский опыт и национальные ценности. То, что произошло, ставит под сомнение миссию и ценности университета и бросает тень на его репутацию», — отметила она.



В ходе продолжающихся акций протеста, организованных оппозиционными силами и с участием молодежи, протестующие вновь заняли территорию вокруг ТГУ вечером 19 ноября. Участники митинга собираются остаться у университета еще на одну ночь и мирно протестовать против результатов выборов.



Утром 20 ноября МВД распространило заявление, в котором говорится, что «18-19 ноября ни в здании, ни во дворе Тбилисского государственного университета не было ни штаба, ни сотрудники Департамента особого назначения не были мобилизованы». Однако, по его заявлению, «сотрудники криминальной полиции МВД вошли во двор Тбилисского государственного университета после того, как участники митинга зажгли несколько костров у центрального входа во двор» (из-за холодов, протестующие зажгли костры в металлических контейнерах, чтобы согреться во время митинга).



20 ноября профессора различных университетов Грузии выступили с заявлением, в котором «строго осудили» предполагаемое использование здания ТГУ для насильственного разгона участников протеста. «Университет, двери которого всегда должны быть открыты для студентов и преподавателей, сегодня поступил вопреки своей основной миссии — закрыл свои двери и позволил силовикам атаковать участников мирного протеста, в том числе студентов этого же вуза».



Материал обновлен 20 ноября в 12:30 и отражает заявления МВД и грузинских профессоров. Материал будет снова обновлен после того, как на события откликнутся Академический совет университета и/или ректор Джаба Самушия.



Источник: Civil Georgia

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