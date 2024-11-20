|
|
|
ЦИК выдаст временные удостоверения новоизбранным депутатам парламента
20.11.2024 14:04
ЦИК выдаст временные удостоверения новоизбранным депутатам парламента Грузии.
Об этом говорится в заявлении ЦИК.
«Центральная избирательная комиссия исполнила обязанность, предусмотренную органическим законом Грузии «Избирательный кодекс Грузии», и в течение двух дней после подведения окончательных результатов выборов обеспечила изготовление временных удостоверений для избранных депутатов парламента Грузии.
Соответственно, администрация свяжется с представителями партий, преодолевших избирательный барьер, для передачи временных удостоверений о выборе в качестве депутатов парламента Грузии до проведения первого заседания новоизбранного парламента», — говорится в заявлении ЦИК.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна