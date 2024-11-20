

ЦИК выдаст временные удостоверения новоизбранным депутатам парламента

20.11.2024 14:04





ЦИК выдаст временные удостоверения новоизбранным депутатам парламента Грузии.



Об этом говорится в заявлении ЦИК.



«Центральная избирательная комиссия исполнила обязанность, предусмотренную органическим законом Грузии «Избирательный кодекс Грузии», и в течение двух дней после подведения окончательных результатов выборов обеспечила изготовление временных удостоверений для избранных депутатов парламента Грузии.



Соответственно, администрация свяжется с представителями партий, преодолевших избирательный барьер, для передачи временных удостоверений о выборе в качестве депутатов парламента Грузии до проведения первого заседания новоизбранного парламента», — говорится в заявлении ЦИК.





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