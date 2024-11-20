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Бежашвили: Если КС не примет иск оппозиции это докажет неконституционность суда
20.11.2024 14:05
«Если Конституционный суд не примет иск 34 активных депутата (с целью обжаловать результаты парламентских выборов), это докажет, что Конституционного суда в этой стране на самом деле не существует», заявил один из лидеров «Единства-Национального движения» Леван Бежашвили.
«Согласно Конституции, 34 активных члена парламента Грузии подали иск в Конституционный суд, и важно, что мы подаем жалобу на конституционность выборов в целом и на нормы, регулирующие эти выборы, которые обеспечили нарушение конституционных прав сотен тысяч граждан Грузии.
Мандатная комиссия парламента будет обязана не регистрировать всех 150 кандидатов в депутаты, поскольку в суде возникнет спор о конституционности выборов.
Если Конституционный суд не примет этот иск, это еще раз докажет, что Конституционного суда в этой стране на самом деле не существует, и это будет еще одним дополнительным антиконституционным решением», — заявил Леван Бежашвили.
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