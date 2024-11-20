

В Европарламенте обсудили ситуацию в Грузии

20.11.2024 14:05





Европейский парламент примет резолюцию по Грузии на сессии 25-28 ноября. Комитет по иностранным делам Европарламента подготовит первый доклад по Грузии после того, как страна стала кандидатом на членство в ЕС.



Рабочая версия резолюции и отчета пока недоступна, однако из дебатов, состоявшихся 18 декабря на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, становится ясно, что основными темами станут расследование нарушений выборов и откат от демократии.



«Грузия получила статус кандидата в декабре 2023 года с учетом того, что она выполнит рекомендации Еврокомиссии. К сожалению, вместо того, чтобы использовать эту историческую возможность, парламент Грузии принял несколько противоречивых законов, противоречащих ценностям Европейского Союза. В результате процесс присоединения Грузии был заморожен. Парламентские выборы вызвали дополнительную обеспокоенность по поводу состояния демократии в стране», — заявил председатель комитета Европейского парламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер.



На заседании были заслушаны представитель Генерального директората по вопросам расширения и добрососедства Еврокомиссии Мэтью Буске и представитель Службы внешних действий Евросоюза (EEAS) Аудрон Перкаускиене. Они заявили, что парламентские выборы в Грузии не соответствовали стандартам, ожидаемым от страны-кандидата. Было подчеркнуто, что международные и местные наблюдатели, в том числе члены Европарламента, сообщили о процедурных несоответствиях, частых нарушениях тайны голосования, запугивании и давлении на избирателей и теперь ожидают, что соответствующие органы Грузии проведут прозрачное расследование нарушений.



На встрече было объявлено, что на следующей неделе страны-члены ЕС получат доклад главы Международной наблюдательной миссии БДИПЧ по парламентским выборам в Грузии. Представители Еврокомиссии не исключили принятия дополнительных мер против властей Грузии в случае ухудшения ситуации. Выполнение 9 рекомендаций Европейской комиссии, отмены закона об иноагнетах и закона «О семейных ценностях», а также и прекращения дезинформации о ЕС. Если эти шаги будут предприняты, представители Еврокомиссии выразили готовность работать с властями Грузии над реформами и помочь в процессе интеграции.



Докладчик по вопросу Грузии Раса Юкнявичене (Европейская народная партия) заявила, что Европарламент не должен признавать легитимность выборов 26 октября, и вновь призвала Евросоюз ввести санкции против Бидзины Иванишвили.



«Выборы в Грузии и Молдове были целью Кремля. Но в Молдове России пришлось выступать в роли внешнего игрока, а на выборах в Грузии были распространены нарративы Кремля, и правительство украло выборы изнутри. Грузия одержима олигархом российского типа Бидзиной Иванишвили. Это не были демократические выборы. «Грузинская мечта» не победила. Мы должны потребовать независимого международного расследования и призвать к перевыборам под строгим международным контролем. Очевидно, что «Грузинская мечта» использовала статус кандидата для манипулирования будущим Грузии. Европейский Союз должен открыто сказать грузинскому обществу, что вступление в альянс несовместимо с авторитаризмом. Точнее говоря, вступление в Европейский Союз возможно только после дебидзинизации страны», — сказала Раса Юкнявичене.



По ее словам, Евросоюзу следует также пересмотреть соответствие Грузии с условиям безвизового режима.



Французский депутат Европарламента Натали Луазо, наблюдавшая за парламентскими выборами в Грузии 26 октября, отметила, что наблюдатели стали свидетелями всевозможных фальсификаций, и это требует реакции со стороны ЕС.



В совю очередь член Европарламента от группы «Зеленые/Европейский свободный альянс» Томас Вайц, заявил, что массовые манипуляции на выборах в Грузии ставят под сомнение легитимность правительства.



«Надо сказать, что это нелегитимное правительство, и при нелегитимном управлении они не смогут приблизить страну ни на сантиметр к Европейскому Союзу. «Грузинская мечта» еще в день выборов заявляла, что они проевропейские, но все, что они делают, — противоположно. Премьер-министр пригрозил запретить все основные оппозиционные партии. Сколько еще свидетельств авторитарного поведения вы хотите увидеть?» — сказал Вайц.



«Мы должны остановить все текущие европейские программы в Грузии и обеспечить санитарный кордон вокруг грузинского правительства, включая г-на Иванишвили», — сказала Малгожата Гошевска, член группы Европейские консерваторы и реформисты (ECR).



Малгожата Гошевска приехала в Грузию в качестве вице-спикера Сейма Польши, когда ее не пустили в гости к Михаилу Саакашвили. Она заявила, что высокопоставленные чиновники правительства «Национального движения» Вано Мерабишвили и Гиги Угулава являются политическими заключенными.



Литовский евродепутат от группы Renew Europe Пятрас Ауштрявичюс подчеркнул, что упадок демократии в Грузии связан не только с выборами, и страна находится в «режиме свободного падения» уже 3-4 года.



«Мы должны признать, что слишком поздно обнаружили опасное развитие событий во внутренней политике Грузии и риторику правящей партии. Грузия была охвачена пиар-пропагандой Кремля. Несколько ключевых фигур кремлевской пропаганды находились в Грузии во время выборов. Они управляли избирательным процессом и кампанией. Так называемая кампания была построена на своеобразной битве лагерей «войны и мира». Это очень классический пример российского вмешательства и ее гнусных операций в соседних странах. Мы не должны молчать, мы должны принять какие-то практические решения… Я не могу себе представить, что мы встретимся с т.н. избранными членами парламента Грузии. Можете ли вы себе представить, что сидите в одном зале только с представителями правящей партии Грузии? Мы должны быть достаточно гибкими и не только заморозить финансовую помощь ЕС, но и отменить политические контакты с правящей партией», — сказал Ауштрявичюс.



Итальянский депутат Данило Делла Валле, представляющий партию «Движение пяти звезд» (Movimento 5 Stelle) бывшего премьер-министра Джузеппе Конте, выразил обеспокоенность по поводу нарушений выборов и нападок на ЛГБТ-сообщество в Грузии. Тем не менее он отметил, что приостановка процесса вступления в Евросоюз неправильна и необходимо вести диалог с Тбилиси.



«Очевидно, что нам придется бороться с российским вмешательством. Однако мы не должны вмешиваться в дела других стран», — сказал депутат.



Позиции «Грузинской мечты» защищали представители организации «Патриоты Европы» (PfE Group) и ультраправой «Суверенных наций Европы» (ESN), созданной по инициативе Виктора Орбана. Однако Александр Сел, член пророссийской партии «Альтернатива для Германии», входящей в ESN, заявил, что ЕС уже слишком расширился и не должен принимать новых членов.



«Дорогие коллеги, учитесь проигрывать. «Грузинская мечта» победила на выборах и я уважаю этот факт. Европарламент не был беспристрастным наблюдателем… Грузия имеет право сотрудничать с РФ, поскольку экономически зависит от нее. Заставлять Грузию быть враждебной России — это империализм», — обратился к депутатам Европарламента словацкий депутат Любош Блаха, который не принадлежит ни к одной политической группе Европарламента.



Любош Блаха является членом левопопулистской партии «SMER» премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которая выступает против военной помощи Украине и санкций против России; На дебатах он обычно поддерживает позиции «Грузинской мечты». Недавно Блаха приезжал в Москву, чтобы поблагодарить за «освобождение от фашизма» и «извиниться за русофобию», которая якобы существует на Западе.



Нетгазета

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