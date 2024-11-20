

Сичинава: Нашу команду, оказывается, ищут и не могут найти на протестах

20.11.2024 14:38





«Оказывается, нашу команду ищут, но не могут найти на протестах. Наша партия отвечает только перед государством, общенациональными интересами граждан и своими избирателями. Те, кто «ищет» нас по чьему-то указанию, ещё и называют нас «твалтхария» (выбивателями глаз), а также «проектом Иванишвили», — об этом член партии «За Грузию» Бердия Сичинава написал в социальной сети.



Как отмечает Бердия Сичинава, они уважают все формы мирной борьбы, но общей целью для всех должно быть возвращение выборов и спасение европейского будущего страны — с разумными действиями, без пафосных тостов, крика на камеры и оскорблений других.



«Я бы ничего не писал на эту тему, если бы это лицемерие не приняло характер кампании. Оказывается, нашу команду ищут и не могут найти нас на протестах.



Теперь послушайте внимательно:



Наша партия отвечает только перед государством, общенациональными интересами граждан (возвращение украденного выбора — это одна из таких задач) и своими избирателями.



Нас «ищут» по чьему-то указанию, называя нас одновременно «твалтхария» (выбивателями глаз) и «проектом Иванишвили».



26 октября, когда после выборов некоторые разрабатывали проект коалиционного правительства и заседали в «виртуальной канцелярии», наша команда боролась (и продолжает бороться) за защиту голосов и спасение выбора граждан на участках, в округах, судах, на улицах, в протестах, в посольствах наших дружественных стран, в Брюсселе и Вашингтоне.



Вот вчера, например, наша команда с 11:00 утра до поздней ночи находилась в суде, где шло заседание с требованием аннулировать итоговый протокол ЦИК (это нужно для Страсбурга, не учите меня судами Чинчаладзе-Мурусидзе). Параллельно заместитель председателя партии проводил встречи с нашими партнёрами в Брюсселе, а большая часть нашей команды непрерывно участвует в протестах в Батуми, Зугдиди и Тбилиси — у университета, с той разницей, что не заигрывает с гражданами на камеру…



Мы уважаем все мирные формы борьбы, но у всех должна быть одна общая цель: возвращение выборов и спасение европейского будущего страны. Только с разумными действиями, без пафосных тостов, крика на камеры и оскорблений других.



Хочу обратиться к нашим дорогим избирателям: мы никогда вас не подведём, ваш голос придаёт нам силы.



Эту борьбу мы выиграем ради Грузии», — написал Бердия Сичинава.





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