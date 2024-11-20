

«Наш долг – поддержать студентов, борющихся за свободу» – заявление преподавателей

20.11.2024 14:39





Преподаватели высших учебных заведений выражают солидарность протестующим студентам и публикуют совместное заявление.



«Мы, профессора, преподаватели и докторанты высших учебных заведений Грузии, решительно осуждаем злоупотребление университетским пространством Тбилисского государственного университета 19 ноября, насильственный разгон мирной акции с превышением полномочий и грубое игнорирование принципов свободы.



Университет, двери которого всегда должны быть открыты для студентов и преподавателей, действовал вопреки своей основной миссии — он закрыл двери перед ними и допустил присутствие силовых структур, которые применили насилие против участников мирной акции, среди которых были и студенты этого же университета. Эти действия унижают университет как символ свободы и прогресса, нарушают академическую независимость и противоречат его исторической миссии.



Образовательные пространства, особенно Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили, как первый национальный университет, должны быть местом, где защищаются фундаментальные права каждого человека, свобода выражения мнений, независимо от личных убеждений или взглядов. Этот принцип, лежащий в основе существования всех образовательных учреждений, был грубо нарушен.



Мы заявляем, что любая администрация, игнорирующая права студентов и свободу выражения, столкнется с решительным протестом академического сообщества. Мы также считаем, что ответственность за произошедшее лежит на академическом совете и ректоре университета, который до сих пор не сделал никакого заявления.



Мы разделяем решимость молодого поколения отстаивать европейский курс Грузии и демократическое будущее страны. Эта борьба — не только борьба студентов, но и общая борьба нашего общества, основанная на демократических ценностях, которые составляют фундамент независимости и свободного развития Грузии.



Наша обязанность — быть там, где звучит голос студентов, борющихся за свободу. Университет не может стать закрытым пространством или участником насилия — он должен оставаться главным центром свободы, критического мышления и прогресса».



Нетгазета

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