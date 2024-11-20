

Что происходит, если законность избрания депутатов оспаривается в Конституционном суде Грузии?

20.11.2024 14:50





13 ноября в течение почти двенадцати часов Тбилисский городской суд рассматривал иски оппозиционных коалиций «Единство – Национальное движение» и «Сильная Грузия», а также Ассоциации молодых юристов (АМЮГ). Они требовали отмены итоговых протоколов окружных комиссий выборов в Парламент Грузии. Однако судья не удовлетворил ни одно из ходатайств.



Итак, первое заседание новоизбранного парламента Грузии невозможно, если Конституционный суд рассматривает иск о законности выборов всех 150 депутатов. Мандатная комиссия не может признать полномочия депутатов, чье избрание оспаривается, что лишает парламент кворума.



Решение споров в суде станет ключевым условием для начала работы законодательного органа Грузии.



Первое заседание парламента

Новый парламент может приступить к работе, если на его первом заседании присутствуют как минимум 76 депутатов. На этом заседании создается временная мандатная комиссия, которой председатель ЦИК передает все необходимые документы для признания полномочий избранных депутатов.



Роль мандатной комиссии

Комиссия изучает документы и готовит проект постановления с указанием имен избранных депутатов, чьи полномочия могут быть признаны. Однако в документ не включаются те, чья законность избрания оспаривается в Конституционном или общем суде, а также те, чья законность вызывает сомнения у мандатной комиссии.



Оспаривание результатов выборов

После окончательного подведения итогов выборов ЦИК президент Грузии направил иск в Конституционный суд с требованием признать результаты выборов неконституционными. В результате под сомнением оказывается законность избрания всех 150 депутатов.



Вызовы для первого заседания

Если мандатная комиссия не может включить в постановление имена хотя бы 100 депутатов, заседание парламента будет прервано. Новый созыв возможен только после разрешения спора в суде. Как только будет признана законность избрания минимум 100 депутатов, председатель ЦИК обязан созвать новое заседание в течение 10 дней.



Таким образом, парламент не может признать полномочия депутатов до завершения судебных разбирательств в Конституционном суде.





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