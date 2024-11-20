

АМЮГ: полномочия депутатов не могут быть признаны до завершения спора в КС

20.11.2024 14:59





«Парламент Грузии не может признать полномочия избранных членов до тех пор, пока не будет завершен спор в Конституционном суде», заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии. В АМЮГ поясняют, что происходит в случае, если законность полномочий новоизбранных членов парламента оспаривается в Конституционном суде.



«Первая сессия новоизбранного парламента правомочна начать работу, если на ней присутствуют не менее 76 депутатов. После открытия сессии в Парламенте создается временная мандатная комиссия. На первом же заседании Председатель ЦИК передаст ей необходимую документацию для признания полномочий членов Парламента.



Временная мандатная комиссия изучит эти документы и отразит результаты в проекте постановления, где должны быть отражены фамилии избранных депутатов в целях признания полномочий. Следует отметить, что в документе не будут указаны имя и фамилия лица, законность избрания которого оспаривается в Конституционном суде или общих судах, а также законность которого признана сомнительной временной мандатной комиссией парламента.



После окончательного подведения итогов выборов ЦИК президент Грузии обратился в Конституционный суд с иском, требуя признать результаты выборов неконституционными.



Соответственно, данный иск оспаривает законность избрания 150 членов…



В данном случае парламент не сможет признать полномочия как минимум 100 депутатов, что приведет к прекращению работы первой сессии Парламента», — заявили в АМЮГ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





