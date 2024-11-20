

Президент Грузии обсудила с представителем Бундестага нарушению на выборах

20.11.2024 18:53





Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с председателем комитета по европейским делам Бундестага ФРГ Антоно Хофрайтером, прибывшим в Грузию в рамках визита по Южному Кавказу.



По информации администрации президента, на встрече, проходившей во дворце Орбелиани, речь шла о ходе парламентских выборов, состоявшихся в Грузии 26 октября, а также о „тяжелейших и системных нарушениях, которые напрямую повлияли на результаты выборов“ в предвыборный период.



«Президент отметила, что выборы не признаны, как свободные и справедливые, до настоящего времени, и западные партнеры не признают легитимацию вновь избранного парламента.



На встрече также был рассмотрен вопрос гибридной войны, проводимой Россией.



Саломе Зурабишвили также представила гостю разработанный ей план по преодолению политического кризиса, подразумевающий мобилизацию и усиление поддержки международных партнеров для проведения повторных выборов и использования методов справедливой борьбы.



Президент в очередной раз подчеркнула безальтернативность европейского пути для Грузии и непоколебимое стремление грузинского народа к европейской интеграции», - говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





