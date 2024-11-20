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Бокучава: Саломе Зурабишвили не будет воспринята как объединитель без помилования Саакашвили
20.11.2024 20:20
По мнению председателя партии «Единство – Национальное движение» Тины Бокучава, если Саломе Зурабишвили станет объединителем, ведущим страну вперед, то необходимо, чтобы избиратели «Национального движения» смогли воспринимать ее как объединителя, а этого не произойдет без решения о помиловании Михаила Саакашвили.
До этого Тина Бокучава заявила, что «к сожалению, до сих пор не появилось такого лидера, который бы выполнил роль объединителя, и это является помехой для граждан Грузии и европейских партнеров».
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