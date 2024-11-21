

Миллер: Помните, что Россия - это страна, которая вторглась в Грузию и продолжает ее оккупацию

21.11.2024 11:15





Помните, что Россия - это страна, которая также вторглась в еще одну соседнюю страну, Грузию и продолжает ее оккупацию так же, как продолжает оккупацию Украины, - заявил на брифинге пресс-спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.



Представителю Госдепартамента задали вопрос касательно того, что за последние несколько дней из-за военных действий в Украине со стороны России возросла угроза в отношении не только США, но и НАТО в целом, и воспринимают ли Соединенные Штаты это серьезно и обсуждают ли со своими союзниками по НАТО.



«Мы продолжаем тесную координацию с союзниками по НАТО относительно целого ряда угроз, которые Россия представляет своей агрессией не только в Украине, но и для безопасности Европы. Помните, что Россия - это страна, которая также вторглась в еще одну свою соседнюю страну, Грузию и продолжает ее оккупацию так же, как продолжает оккупацию Украины. Мы продолжаем обсуждать с нашими союзниками по НАТО асимметричные угрозы, которые Россия создает вокруг Европы», - отметил Мэтью Миллер.





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