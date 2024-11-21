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В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета
21.11.2024 11:38
В центральном офисе партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» проходит заседание политсовета.
На сегодняшнем заседании лидеры «Грузинской мечты», предположительно, обсудят текущую политическую ситуацию в стране и результаты выборов 26 октября.
После заседания политические лидеры проведут брифинг.
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