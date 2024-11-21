

В центральном офисе «Грузинской мечты» проходит заседание политсовета

21.11.2024 11:38





В центральном офисе партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» проходит заседание политсовета.



На сегодняшнем заседании лидеры «Грузинской мечты», предположительно, обсудят текущую политическую ситуацию в стране и результаты выборов 26 октября.



После заседания политические лидеры проведут брифинг.





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