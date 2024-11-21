

Грузия занимает 34-е место в мире по индексу владения английским языком

21.11.2024 12:26





Согласно ежегодному индексу владения английским языком, Грузия занимает 34-е место среди 116 стран мира и 24-е место среди 35 стран Европы.



Рейтинг основан на результатах опроса 2,1 миллиона совершеннолетних из 116 стран, сдавших стандартные тесты EF на английском языке. Каждой стране был присвоен рейтинг из возможных 800 баллов.



По сравнению со средним мировым показателем в 477 баллов, Грузия набрала 543 балла и по-прежнему находится в третьей, или средней, категории компетентности. Стоит отметить, что по сравнению с показателем 2023 года (541), в этом году показатели страны улучшились на 2 пункта.



По городам - Тбилиси набрал 556, а Батуми - 540 баллов.



Возрастная динамика владения английским языком в Грузии следующая (из 800 баллов):



18-20 лет – 520 баллов (525 баллов в 2023 году)

21-25 лет – 548 баллов (548)

26-30 лет – 544 балла (531)

31-40 лет – 532 балла (538)

41+ лет – 489 баллов (508)



В гендерном отношении грузинские мужчины имеют лучшие результаты, чем женщины. В частности, по знанию английского языка мужчины набрали 555 баллов из 800, а женщины - 531 балл. В 2023 году этот показатель также был высоким у мужчин и составил 553 балла, у женщин – 534. Стоит отметить, что женщины существенно обогнали мужчин по знанию английского языка только в 2018 году (508 баллов против 481) и, в 2020 году, когда их преимущество было незначительным (505 баллов против 502).



Среди соседних и региональных стран Грузия опережает все другие страны по уровню владения английским языком. В частности, Армения занимает 38-е место с 537 баллами и, как и Грузия, находится в третьей категории средней компетентности. В одной категории находятся Украина (535 баллов, 40 место) и Россия (532 балла, 44 место).



Что касается Турции, то страна занимает 65-е место с 497 баллами и находится в четвертой категории низкой компетентности. В этой же категории Азербайджан занимает 86-е место с 462 баллами.



Всего девять стран вошли в первую категорию с очень высоким уровнем владения английским языком. В частности, на вершине рейтинга в этом году, как и в 2023 году, находятся Нидерланды, жители которых набрали 636 баллов по общему уровню владения английским языком. С прошлогоднего пятого места Норвегия поднялась на второе место (610 баллов), а опустившийся на одну позицию Сингапур (609 баллов) занял третье место. За ней следуют Швеция (608), Хорватия (607), Португалия (605), Дания (603), Греция (602) и Австрия (600).





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