

Обливший главу ЦИК Грузии краской представитель оппозиции не сможет занимать должность в комиссии в течение 4-х лет

21.11.2024 12:29





Представителю партии «Национальное движение» в ЦИК Давиду Киртадзе, который на заседании 16 ноября облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили, придется покинуть комиссию - ближайшие четыре года Киртадзе не сможет быть членом Центризбиркома.



Причиной тому является решение Тбилисского городского суда, который удовлетворил составленный Георгием Каландаришвили протокол об административных правонарушениях и оштрафовал Киртадзе на 500 лари.



Киртадзе был оштрафован на основании статьи 91 Избирательного кодекса, согласно которой за вмешательство в функции и деятельность комиссии суд штрафует лицо на сумму 500 лари. Кроме того, с учетом Избирательного кодекса (статья 10, пункт 5) запрещается назначать членом комиссии лицо, которое признано административным правонарушителем в связи с нарушением избирательного законодательства. Такое лицо не может быть назначено членом ЦИК в течение 4 лет после вступления в законную силу решения суда.



Следует отметить, что после собрания новоизбранного парламента партийный состав ЦИК должен быть укомплектован заново в соответствии с результатами выборов 26 октября.





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