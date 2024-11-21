

Меркель: Я считала иллюзией, что статус ПДЧ защитит Грузию и Украину от агрессии России

21.11.2024 15:37





Я считала иллюзией предположение, что статус ПДЧ (статус кандидата в члены НАТО) Украины и Грузии защитил бы их от агрессии Путина и что этот статус будет настолько сдерживающим, что Путин примет события без действий, - об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель пишет в своих мемуарах, которые публикует ZEIT ONLINE.



«Я понимала желание стран Центральной и Восточной Европы как можно скорее стать членами НАТО, но принятие нового члена должно принести больше безопасности не только им, но и НАТО», – пишет Меркель.



По ее словам, она видела риски, связанные с контрактным присутствием Черноморского флота России на Крымском полуострове Украины, и что в то время лишь меньшинство населения Украины поддерживало членство страны в НАТО.



«Я считала иллюзией предположение о том, что статус ПДЧ (статус кандидата на вступление в НАТО) Украины и Грузии защитит их от агрессии Путина, что этот статус будет настолько сдерживающим, что Путин принимет события, не предпринимая действий. Можно ли было представить в то время, что страны-члены НАТО предпримут военное реагирование - как материально, так и войсками? Мыслимо ли было, что я, как канцлер, попрошу Бундестаг о таком мандате для нашего Бундесвера и получу за это большинство?" - написала Меркель.



В конце концов, по ее словам, был достигнут компромисс, но за это приходится платить.



«То, что Грузия и Украина не получили обещанного статуса ПДЧ, было «нет» их надеждам. Тот факт, что НАТО в то же время предложила им общее обещание присоединения, стало для Путина «да» - объявлением войны за вступление обеих стран в НАТО», - написала Меркель.





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