

Мераб Турава: Иски президента и членов парламента рассматриваются одновременно

21.11.2024 15:39





По заявлению председателя Конституционного суда Мераба Турава, Конституционный суд, предположительно, объединит иски президента Грузии и членов парламента.



По словам Турава, один иск уже зарегистрирован, а второй находится на стадии проверки регистрации.



По его пояснению, после того, как оба иска будут зарегистрированы, с этого момента начинается работа по обоим искам, и у Конституционного суда для этого есть максимальный срок в один месяц.



«В Конституционный суд поступили два иска. Один - от президента Грузии, другой - за авторством 1/5 членов парламента Грузии. Один иск уже зарегистрирован и опубликован на сайте Конституционного суда в установленные законом сроки. Что касается второго иска, то второй иск был отправлен по почте и поступил вчера [в Конституционный суд]. Организационный департамент проверяет его техническую сторону. Думаю, в течение дня он определит, есть ли в иске изъян. После этого зарегистрирует также данный иск.



Что касается объединения исков, то эти два иска были поданы почти одновременно, соответственно, оба иска будут рассмотрены одновременно. Судя по тому, что я видел, по содержанию они почти совпадают идентичны, исходя из этого, обсуждать их отдельно нецелесообразно. Указанные иски пока не объединены, так как второй иск находится на этапе регистрационной проверки.



Что касается сроков, после регистрации обоих исков оба иска совместно пройдут этап приема в производство. Мы соберемся во второй половине дня и о том, в какие сроки будет принято решение по этим искам, договоримся сегодня.



Максимальный срок - один месяц, в течение месяца все должно быть завершено. От одного дня до месяца, то есть, когда оба иска зарегистрированы, с этого момента начинается работа по ним. Соответственно, как только будет готов первый этап, уже этот акт, подготовленный судом, будет опубликован. В этом случае нет необходимости в ускоренном порядке. Потому что этот вопрос и так ускоренный, исходя из законодательства», - сказал Мераб Турава.



Кроме того, в беседе с журналистами Турава ответил на вопрос о возможном заседании парламента 11-го созыва 25 ноября и пояснил, что указанный вопрос не является предметом рассмотрения Конституционного суда.



Для справки, президент Грузии Саломе Зурабишвили подала иск в Конституционный суд по поводу нарушений на выборах, в котором говорится о нарушении двух конституционных принципов - тайны и всеобщности.



Кроме того, 30 членов парламента обратились в Конституционный суд по поводу признания парламентских выборов неконституционными.





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