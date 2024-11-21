

Иванишвили выдвинул кандидатом на пост премьер-министра нового правительства Ираклия Кобахидзе

21.11.2024 15:51





Согласно решению политсовета «Грузинской мечты», кандидатом на пост премьер-министра вновь будет Ираклий Кобахидзе, а на пост председателя парламента фракция выдвинет Шалву Папуашвили.



Об этом на брифинге, состоявшемся после заседания политсовета партии, заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.



«Состоялось заседание политсовета, где наряду с текущими политическими вопросами мы обсуждали различные вопросы до конца года. Это касается кандидата на должность премьер-министра, касается вопроса бюджетного планирования в парламенте Грузии, кандидатуры председателя парламента Грузии, а также утверждения правительства, и в том числе, вопрос о назначении президентских выборов. Как вы знаете, согласно нашему уставу, почетный председатель партии имеет полномочия выдвигать кандидата в премьеры и наверное, не будет особым сюрпризом, что Бидзина Иванишвили представил Ираклия Кобахидзе кандидатом на пост премьера. Естественно, политсовет это полностью поддержал. Также можно сказать, что фракция «Грузинская мечта» выдвинет Шалву Папуашвили на пост председателя парламента. Также мы рассмотрели бюджетные вопросы, и вы знаете, что у нас есть амбициозные планы в этом направлении. Также вы знаете, что президентские выборы должны быть назначены после первого заседания парламента. Определен конкретный срок для этого. Эту дату мы определим в ближайшие дни, когда в парламенте Грузии будет назначено первое заседание», - сказал Мамука Мдинарадзе.





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