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Миссия ЕС по изучению нарушений на выборах прибудет в Грузию в ближайшее время
21.11.2024 16:06
Техническая миссия Евросоюза для изучения нарушений, выявленных на парламентских выборах в Грузии 26 октября, прибудет в страну в ближайшие недели. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил в комментарии грузинской службе Радио Свобода.
«Идет подготовка к этому. Более подробная информация о миссии будет объявлена в соответствующее время», — заявил он.
Стано добавил, что глава миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами в Грузии скоро представит странам-членам ЕС отчет с информацией о том, как реагировали на жалобы о возможных нарушениях. Чиновник не уточнил дату. Возможно, отчет подготовят к ближайшим заседаниям Комитета ЕС по политике и безопасности – 26 и 28 ноября.
Оппозиция не признает результаты выборов в Грузии. Вместе с грузинскими организациями гражданского общества политики говорят о массовых фальсификациях.
Об отправке в Грузию миссии глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил 18 ноября, по итогам встречи глав МИД стран-членов. В «Грузинской мечте» выразили готовность сотрудничать с миссией ЕС.
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