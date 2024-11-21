

Президент Грузии поздравила женщин-еврокомиссаров с новыми назначениями в ЕС

21.11.2024 16:47





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Каю Калас с назначением на пост Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.



«На фоне геополитических вызовов вдохновляет еще одна женщина-лидер, дорогой друг Грузии и сторонница нашего европейского пути, как новый высокий представитель Евросоюза в вопросах иностранных дел и политики безопасности», — написала Саломе Зурабишвили в социальной сети X.



Президент Грузии поздравила и Марту Кос с назначением на пост еврокомиссара по политике соседства и расширению.



«Решающая роль для будущего Европейского Союза в решающий момент, когда грузины борются за защиту своего европейского голоса. Мы желаем ей успехов в продвижении интеграции. Я уверена, что Украина, Молдова и Грузия вскоре объединятся в семье ЕС», — написала президент Грузии.





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