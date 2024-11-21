

Мдинарадзе: Шансов на удовлетворение конституционного иска нет

21.11.2024 16:57





Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил, что конституционный иск, поданный президентом, не помешает признанию полномочий членов нового парламента.



«В природе не существует правовой нормы относительно приостановления признания власти. Если они считают, что такой нормой является норма, распространяющаяся на индивидуальную запись и не указывающая фамилию, то если конституционный иск подан в отношении конкретного лица, то она будет распространяться и на индивидуальный иск к конкретному лицу», — сказал Мамука Мдинарадзе.



По словам Мамуки Мдинарадзе, он как юрист точно знает, что в случае объективного рассмотрения Конституционный суд не удовлетворит иски президента и оппозиции относительно неконституционности выборов.



«Даже теоретически этого допустить нельзя — да, я заранее точно знаю, что шансов удовлетворения этого иска нет.[…] Уверен, я юрист и знаю, что по данному делу подан такой дурацкий иск, что он не может быть удовлетворен никак», — сказал Мдинарадзе.



Нарушение принципа тайны голосования и всеобщности выборов – этими двумя главными аргументами президент Саломе Зурабишвили просит Конституционный суд признать результаты состоявшихся 26 октября парламентских выборов и выборов в Верховный совет Аджарии неконституционными.



Конституционный суд примет решение о приемлемости этих исков сегодня, 21 ноября. По мнению конституционалистов, если судьи начнут рассматривать иски по существу, признать полномочия нового созыва парламента будет невозможно до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по этому делу.







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