

21-летнему Мате Девидзе, задержанному на митинге возле ТГУ, грозит до 7 лет лишения свободы

21.11.2024 17:08





21-летний участник митинга 19 ноября Мате Девидзе арестован по обвинению в нападении на полицейских, ему грозит до 7 лет лишения свободы.



По данным МВД, 19 ноября Мате Девидзе на акции протеста, прошедшей на проспекте Меликишвили, напал на сотрудников правоохранительных органов, мобилизованных для охраны общественного порядка. В частности, во время митинга он напал на полицейских.



Министерство внутренних дел по обвинению в нападении на полицейских во время акции протеста на проспекте Меликишвили задержало одно лицо. Об этом говорится в информации, распространенной Министерством ВД Грузии.

Как пояснили в ведомстве, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



«Сотрудниками Департамента полиции Тбилиси в результате оперативных мероприятий и следственных действий по обвинению в нападении на полицейских задержан М.Д., 2003 года рождения.



Следствие установило, что 19 ноября этого года во время акции протеста, проходившей на проспекте Меликишвили в Тбилиси, М.Д. нанес физическое оскорбление правоохранителям, мобилизованным для защиты общественного порядка. В частности, во время акции он напал на полицейских и нанес телесные повреждения ударами палки.



На основании проведенных по делу следственных действий и полученных доказательств правоохранители задержали М.Д. по факту нападения на полицейских.



Расследование ведется по части первой статьи 353 прима УК», — говорится в информации.







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