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Президент заявила, что госорганизации Грузии «больше не являются независимыми»
21.11.2024 17:31
Президент Саломе Зурабишвили пишет, что все государственные организации, которые должны защищать права граждан, больше не являются независимыми, что является безошибочным признаком упадка демократии.
Президент поделилась новостью, опубликованной Комиссией по коммуникациям в Facebook, сопроводив ее следующим текстом:
«То, что ни одно из перечисленных здесь агентств/комиссий больше не является независимым, то что ни одно из них не защищает права граждан, является прискорбным и безошибочным признаком упадка демократии… И чем они гордятся, что планируют!!!»
В сообщении Комиссии по коммуникациям, опубликованном на странице ведомства в Facebook сообщалось, что Грузии проходит третья международная конференция «Конкуренция и защита потребителей», организованная Национальным банком Грузии, Национальной комиссией энергетики и водоснабжения и Службой государственного надзора.
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