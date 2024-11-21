

АМЮГ требует запретить председателю ЦИК присутствовать на первом заседании парламента

21.11.2024 17:33





Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась в Конституционный суд с иском против председателя Центральной избирательной комиссии. В частности, НПО требует вынести временное решение – запретить Георгию Каландаришвили присутствовать на первой сессии парламента 11-го созыва, сообщает председатель организации Нона Курдованидзе.



«У нас нет больших ожиданий от суда, но мы продолжаем эту борьбу как минимум до тех пор, пока не будут исчерпаны все ресурсы спора. Мы обратились в Апелляционный суд, сейчас находимся на третьей стадии.



Новость в том, что мы запросили временный запрет. Это правовой механизм, при котором суд может запретить конкретному лицу совершать конкретное действие. Мы требуем запретить председателю ЦИК присутствовать на первом заседании парламента, передавать депутатам документы и т.д.» — говорит Нона Курдованидзе.



Напомним, Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась в Тбилисский апелляционный суд по вопросу нарушения тайны голосования на парламентских выборах и аннулирования итогового протокола ЦИК и результатов выборов.







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