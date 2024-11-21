

Парламент назначит дату выборов нового президента Грузии вскоре после начала работы

21.11.2024 17:44





Новоизбранный парламент Грузии определит дату выборов нового президента страны вскоре после начала работы. Об этом заявил сегодня исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



«Напомню, что президентские выборы должны быть назначены после первого заседания парламента. Для этого определен конкретный срок. В последующие дни мы также определим эту дату, когда будет назначено первое заседание в парламенте Грузии», — сказал он.



Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили была избрана в 2018 году на шестилетний срок путем прямого голосования. Срок ее полномочий истекает через несколько дней. Согласно последним поправкам к конституции, следующего президента изберут на пятилетний срок, но не прямым голосованием, а коллегией из 300 выборщиков – депутатов парламента и представителей местных органов власти. Выборы должны пройти в течение 45 дней после первого заседания нового парламента.



В партии власти некоторое время назад заявляли, что пока не обсуждали кандидатуру на пост главы государства.



Парламент 11-го созыва впервые соберется 25 ноября, несмотря на отказ Зурабишвили назначать дату заседания. Оппозиция, которая не признает итогов выборов, обещает отказаться от своих мандатов.







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