

В Тбилиси одна из двух веток метро перестала работать из-за технических неполадок

21.11.2024 17:46





Движение на первой линии Тбилисского метрополитена было парализовано сегодня утром.



Поезда не ходили по Ахметели-Варкетилской линии в течение примерно получаса. К настоящему времени метро работает в обычном режиме.



В транспортной компании причиной назвали «технические неполадки», из-за которых пришлось останавливать составы.

По некоторым данным, метро встало после того, как на станции «Марджанишвили» пассажир спрыгнул с перрона на рельсы и зашел в тоннель. Неизвестно, что побудило его к таким действиям и как отреагировали уполномоченные ведомства.



Тбилисское метро насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской, соединяющей два конца города, и Сабурталинской, ведущей из центра в глубь района Сабуртало. Общая протяженность линий метро — 57 км. На долю метрополитена приходится 35-40% объема пассажироперевозок в Тбилиси.





Источник: Новости - Грузия

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