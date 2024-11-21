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В Тбилиси одна из двух веток метро перестала работать из-за технических неполадок
21.11.2024 17:46
Движение на первой линии Тбилисского метрополитена было парализовано сегодня утром.
Поезда не ходили по Ахметели-Варкетилской линии в течение примерно получаса. К настоящему времени метро работает в обычном режиме.
В транспортной компании причиной назвали «технические неполадки», из-за которых пришлось останавливать составы.
По некоторым данным, метро встало после того, как на станции «Марджанишвили» пассажир спрыгнул с перрона на рельсы и зашел в тоннель. Неизвестно, что побудило его к таким действиям и как отреагировали уполномоченные ведомства.
Тбилисское метро насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях — Ахметели-Варкетильской, соединяющей два конца города, и Сабурталинской, ведущей из центра в глубь района Сабуртало. Общая протяженность линий метро — 57 км. На долю метрополитена приходится 35-40% объема пассажироперевозок в Тбилиси.
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