

Бывший премьер-министр Грузии призвал дипломатов не присутствовать на заседании парламента 11-го созыва

21.11.2024 18:08





Бывший премьер-министр Грузии, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария призвал аккредитованных в стране послов не присутствовать на первом заседании парламента 11-го созыва, «чтобы не дать возможности «Грузинской мечте» манипулировать и спекулировать», заявил на пресс-конференции оппозиционер:



«Я хотел бы попросить вас защитить суть, содержание и смысл совместного участия граждан Грузии в выборах. Также давайте вместе защитим содержание и значение выборов как главного демократического института мирной смены власти в Грузии.



Как вы знаете, сегодня на улицах Грузии десятки тысяч граждан Грузии протестуют против украденных голосов и результатов выборов. Как и наши стратегические партнеры, лидеры ваших государств и Евросоюза заявляют, что для легитимации выборов необходимо полное независимое расследование.



Исходя из этих аргументов, я хотел бы попросить вас не присутствовать на первой сессии Парламента 11-го созыва и тем самым защитить волю граждан Грузии, чтобы последующие выборы не были сфальсифицированы…



С другой стороны, я хотел бы попросить и обратиться к каждому гражданину Грузии и нашим сторонникам, чтобы в день, когда состоится первая сессия парламента, мы все подняли голос протеста в адрес действующей власти. Мы не считаем эти выборы честными или демократическими, соответственно, мы не признаем результаты этих выборов до тех пор, пока не будет проведено полноценное, независимое, нейтральное расследование и не будут даны полные ответы на все законные вопросы как граждан Грузии, так и наших международных партнеров», — заявил Гахария.





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