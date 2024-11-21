

Что означает конституционный иск президента для нового Парламента?

21.11.2024 18:18





Президент Грузии Саломе Зурабишвили обжаловала официальные результаты парламентских выборов 26 октября в Конституционном суде страны, однако отметила, что не верит в его независимость и, следовательно, не ожидает и желаемого решения суда.



«Но это должно быть знаком того, что ни один правовой спор в стране не должен оставаться до тех пор, пока мы не попытаемся до конца и испытаем до конца», — сказала она 18 ноября, после того как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) за два дня до этого огласила официальные окончательные результаты выборов и присвоила победу «Грузинской мечте» с 54% голосов.



В чем суть иска президента?



В своем иске президент утверждает, что во время выборов 26 октября были нарушены два конституционных принципа (часть 2 статьи 37 Конституции Грузии):



1. Тайна голосования. Президент разделяет широко распространенную обеспокоенность тем, что просачивание чернил на обратной стороне бюллетеня может указывало, за какую партию проголосовал избиратель;



2. Всеобщность голосования – президент утверждает, что государство пренебрегло избирательным правом грузин, проживающих за границей, не обеспечив им использование избирательного права.



Президент требует от суда признать результаты парламентских выборов 2024 года неконституционными. 19 ноября она подала иск в Конституционный суд. При этом 30 оппозиционеров пока еще действующего Парламента подали отдельный иск в Конституционный суд и также требуют признать результаты выборов неконституционными.



Однако мало надежды на то, что Конституционный суд, который в меньшей степени независим от властей «Грузинской мечты», поддержит какое-либо из этих исков. В прошлом суд поддержал импичмент президента Саломе Зурабишвили из-за ее рабочих визитов в Европу без разрешения правительства; Суд также отказался временно приостановить действие Закона об иностранных агентах.



Наивный шаг или умная стратегия – каковы правила игры?



Конституционные иски, оспаривающие результаты выборов, тормозят процесс созыва и формирования нового Парламента, — говорят эксперты.



Местная правозащитная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) поясняет, как: согласно Регламенту Парламента, на первом заседании новоизбранного Парламента создается Временная мандатная комиссия; Центральная избирательная комиссия (ЦИК) передаст ей необходимую документацию для признания полномочий депутатов Парламента. Временная мандатная комиссия изучит эти документы и представит Парламенту единый список депутатов, после чего Парламент признает полномочия депутатов.



Однако по тому же правилу «в документ не должны включаться имя и фамилия лица, законность избрания которого оспаривается в Конституционном суде».



Парламент обретет полноправные полномочия только после признания полномочий как минимум двух третей из 150 депутатов, то есть 100 депутатов. Конституционный иск президента Саломе Зурабишвили, требующий аннулирования результатов выборов, ставит под сомнение законность избрания всех 150 депутатов.



«Временная мандатная комиссия не должна вносить имя и фамилию какого-либо избранного члена в соответствующее постановление», — пишет АМЮГ, добавляя, что «в этом случае Парламент не сможет признать полномочия как минимум 100 депутатов, что приведет к приостановке первого заседания Парламента».



«Таким образом, Парламент Грузии не сможет признать полномочия избранных членов до тех пор, пока не будет решен спор в Конституционном суде», — заявляет АМЮГ.



Конституционный суд в центре внимания



Прежде чем президент Зурабишвили объявила о подаче иска по результатам выборов в суд, премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал 25 ноября датой первого заседания Парламента.



До этой даты осталось пять дней, и вряд ли Конституционный суд рассмотрит дело в такой короткий срок, не говоря уже о том, что суд еще не принял решение о допустимости иска президента. Однако, учитывая отсутствие его независимости, трудно себе представить, что Конституционный суд поддержит иск президента.



Конституционалист Вахушти Менабде перед объявлением ЦИК окончательных результатов выборов написал в соцсети, что если результаты выборов будут обжалованы в Конституционном суде, это затянет процесс созыва нового Парламента почти на месяц. «Пока вопрос будет находится в Конституционном суде, Парламент не сможет признать свои полномочия. По Регламенту у него нет никакой дискреции», — сказал он.



Что думает «Грузинская мечта»?



Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе заявил 19 ноября журналистам, что президент не имеет юридических полномочий остановить этот процесс путем подачи жалобы в Конституционный суд, и добавил, что такой нормы в законодательстве нет.



Однако заявление Мдинарадзе противоречит Закону о Конституционном суде Грузии, согласно которому президент, а также не менее одной пятой членов парламента и народный защитник являются тремя субъектами, имеющими право подать конституционный иск о конституционности норм регулирования выборов.



Между тем, 20 ноября ЦИК объявила, что выдаст временные удостоверения вновь избранным членам Парламента в соответствии со статьей 131 Избирательного кодекса Грузии. Но в иске оппозиционных депутатов также содержится просьба к Конституционному суду приостановить действие этой статьи Избирательного кодекса, поскольку, как заявила одна из авторов иска, представитель «Национального движения» Тамар Кордзаия, «все мандаты оспариваются».



«Если Конституционный суд немедленно не назначит распорядительное заседание и не рассмотрит иски, он выйдет за рамки Конституции Грузии и Закона о Конституционном суде Грузии», — сказала Кордзаия.





Источник: Civil Georgia

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