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Против молодых грузинских активистов ведутся карательные мероприятия - президент


21.11.2024   20:25


Против молодых грузинских активистов ведутся карательные мероприятия. Об этом на личной странице в Х пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

«Против молодых грузинских активистов [ведутся] карательные мероприятия: избиения полицейскими силами, задержания и угрозы лишения свободы до 7 лет. Эту девушку обвиняют в нападении на пятерых полицейских!!!» - пишет Зурабишвили в социальной сети и делится фото девушки, Лизи Тиркиа, которая написала в Facebook: «Мне позвонили из Специальной следственной службы и говорят, что на акции я напала на 5 полицейских, убежала и прячусь».

Для справки, 19 ноября на проспекте Меликишвили в ходе противостояния между полицией и участниками акции правоохранители задержали в административном порядке 16 человек. Некоторые из них были отпущены на основании подписки. Суд приговорил 2 задержанных на проспекте Меликишвили к восьми суткам административного ареста, а на одного из них наложил штраф в размере 2700 лари. Кроме того, по обвинению в нападении на полицейских на акции протеста на проспекте Меликишвили МВД задержало одно лицо.


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