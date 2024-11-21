|
|
|
Против молодых грузинских активистов ведутся карательные мероприятия - президент
21.11.2024 20:25
Против молодых грузинских активистов ведутся карательные мероприятия. Об этом на личной странице в Х пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Против молодых грузинских активистов [ведутся] карательные мероприятия: избиения полицейскими силами, задержания и угрозы лишения свободы до 7 лет. Эту девушку обвиняют в нападении на пятерых полицейских!!!» - пишет Зурабишвили в социальной сети и делится фото девушки, Лизи Тиркиа, которая написала в Facebook: «Мне позвонили из Специальной следственной службы и говорят, что на акции я напала на 5 полицейских, убежала и прячусь».
Для справки, 19 ноября на проспекте Меликишвили в ходе противостояния между полицией и участниками акции правоохранители задержали в административном порядке 16 человек. Некоторые из них были отпущены на основании подписки. Суд приговорил 2 задержанных на проспекте Меликишвили к восьми суткам административного ареста, а на одного из них наложил штраф в размере 2700 лари. Кроме того, по обвинению в нападении на полицейских на акции протеста на проспекте Меликишвили МВД задержало одно лицо.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна