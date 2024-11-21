

Задержанный на акции в Тбилиси активист объявил сухую голодовку в СИЗО

21.11.2024 21:34





Активист Исако Девидзе, задержанный при разгоне протестной акции в Тбилиси 19 ноября, объявил сухую голодовку.



«В знак солидарности со всеми людьми, задержанными и преследуемыми российским режимом во время протестного движения, я объявляю сухую голодовку в СИЗО», — говорится в публикации на странице Девидзе в фейсбуке.



Девидзе оказался в числе 16 человек, задержанных в административном порядке за неподчинение требованиям полиции и мелкое хулиганство. Демонстранты протестовали против итогов парламентских выборов, проходивших 26 октября.



Накануне Тбилисский городской суд арестовал Девидзе на восемь суток. Сегодня стало известно, что в отношении одного из задержанных – 21-летнего Мате Девидзе – начато уголовное дело. Юношу обвиняют в нападении на полицейского. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.





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