

Зурабишвили рассказала о преследовании молодых активистов в Грузии после выборов

21.11.2024 22:01





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о преследованиях молодых активистов, протестующих против итогов парламентских выборов.



«Преследование молодых грузинских активистов: избиения полицией, аресты и угрозы приговорами на срок до 7 лет», — написала Зурабишвили в X.



Она дополнила публикацию фотографией активистки Лизи Тиркиа. «Эту девушку обвиняют в нападении на пятерых полицейских!!!», — указала Зурабишвили.



По словам Тиркиа, сегодня ее вызвали на допрос в Специальную следственную службу по делу, начатому после разгона протестной акции 19 ноября. Активистка заявила, что следствие подозревает ее в нападении на пятерых полицейских и последующем сокрытии. Так, говорит она, интерпретируют ее попадание с акции в больницу.



«Все это попросту клевета в мой адрес. Когда [на акции] я стояла в первых рядах с флагом, просто улыбалась. В какой-то момент полицейский положил руки мне на спину, развернул, потом прыснул перцовым спреем в глаза и сказал, чтобы я снова улыбнулась ему, если смогу сделать это сейчас», — сказала Тиркиа в комментарии TV Pirveli.



Зурабишвили, срок полномочий которой вскоре истекает, заявила о массовых фальсификациях на парламентских выборах 26 октября. Она максимально использует последние недели на должности президента, добиваясь назначения новых выборов и информируя западных партнеров о ситуации в стране.



Оппозиционные партии также не признают результаты голосования и проводят протестные акции. При разгоне митинга 19 ноября были задержаны 16 человек, против одного из них начали уголовное дело. Активисты говорят, что тогда полиция действовала особенно жестко, применяя силу к мирным демонстрантам и даже к сотрудникам оппозиционных СМИ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





